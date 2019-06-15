В Сербии стартовали международные учения «Славянское братство-2019»
В сербском городе Панчево начались международные тактические учения "Славянское братство-2019", направленные на отработку взаимодействия в борьбе с терроризмом. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны страны.
"КП-Псков" ранее писала о том, что маневры продлятся до 27 июня. С российской стороны в них будут участвовать 200 десантников Псковской десантно-штурмовой дивизии, с сербской - 750 военнослужащих, с белорусской - 60.
Учения будут проходить поэтапно на нескольких полигонах республики. Сначала военные отработают координацию подразделений и разработают задания по контртеррористической тактике, и лишь затем навыки будут закреплены во время учебных стрельб и десантирования.
Самая красочная часть маневров состоится в последний день проведения мероприятий на аэродроме Ковин. Она будет состоять из показательных выступлений и выставки оружия, передает ТАСС.
ИСТОЧНИК KP.RU