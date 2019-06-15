2019-06-15T08:52:04+03:00
Политика

В Сербии стартовали международные учения «Славянское братство-2019»

С российской стороны в маневрах участвуют 200 десантников Псковской десантно-штурмовой дивизии
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Совместные учения проходят с 14 по 27 июняСовместные учения проходят с 14 по 27 июняФото: REUTERS
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В сербском городе Панчево начались международные тактические учения "Славянское братство-2019", направленные на отработку взаимодействия в борьбе с терроризмом. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны страны.

"КП-Псков" ранее писала о том, что маневры продлятся до 27 июня. С российской стороны в них будут участвовать 200 десантников Псковской десантно-штурмовой дивизии, с сербской - 750 военнослужащих, с белорусской - 60.

Учения будут проходить поэтапно на нескольких полигонах республики. Сначала военные отработают координацию подразделений и разработают задания по контртеррористической тактике, и лишь затем навыки будут закреплены во время учебных стрельб и десантирования.

Самая красочная часть маневров состоится в последний день проведения мероприятий на аэродроме Ковин. Она будет состоять из показательных выступлений и выставки оружия, передает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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