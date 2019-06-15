2019-06-15T09:10:58+03:00
Политика

Медведчук считает, что Путин с уважением относится к Зеленскому

Однако сам лидер оппозиции не готов быть "объектом экспериментов" нового президента Украины
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Лидер общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук. Фото: Сергей Бобылев ТАССЛидер общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук. Фото: Сергей Бобылев ТАСС
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Президент России Владимир Путин с уважением относится к своему новому украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Такого мнения придерживается лидер оппозиционного движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук.

Политик рассказал, что присутствовал на одном из пленарных заседаний и сам слышал подобные высказывания от Владимира Путина. По словам оппозиционера, положительное отношение к Зеленскому основано на том, что за него проголосовали 73% украинцев. Сам же Медведчук выступил с критикой нового президента.

"Когда приходит человек без опыта в политической сфере, государственном управлении, как и его команда, то я не хочу вместе со страной и людьми быть объектом эксперимента". - цитирует NewsOne политика.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Владимир Путин также указывал не неопытность Зеленского. Президент РФ выразил надежду на то, что политик быстро адаптируется на посту главы государства, поскольку пока его деятельность нельзя как-либо оценивать.

"Он называет нас врагами", – Путин о том, почему не поздравил Зеленского.Президент России Владимир Путин ответил на вопрос, почему он не поздравил нового президента Украины Владимира Зеленского с победой на выборах - он рассказал об этом в пятницу в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019).

ИСТОЧНИК KP.RU

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