Поездка группы японцев на Курилы была отменена из-за плохой погоды

СЕГОДНЯ 09:27 2019-06-15T09:27:18+03:00

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Запланированная на субботу поездка японцев на остров Кунашир была сорвана из-за плохой погоды. Бывшие жители южной части Курил хотели посетить могилы предков в рамках безвизовых обменов между нашими странами. но высокие волны не дали судну покинуть порт Немуро на Хоккайдо.

Напомним, что программа таких поездок была согласована еще в начале марта 2019 года. До конца осени бывшие жители Курил и сопровождающие их лица смогут посетить острова без оформления дополнительных документов девять раз. Взамен же россияне шесть раз побывают в Японии. В программе примут участие в общей сложности около 520 человек. передает Kyodo.

Сайт kp.ru писал о том, что первая группа японцев посетила Курилы в мае. Тогда из-за сказанной одним из депутатов фразы разгорелся целый скандал. Ходака Маруяма перебрал с алкоголем за ужином на острове Кунашир и начал убеждать членов делегации в том, что Япония должна отвоевать южную часть Курил у России.

ИСТОЧНИК KP.RU