Путин призвал страны к соблюдению СВПД по иранской ядерной программе

СЕГОДНЯ 10:15 2019-06-15T10:16:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент России Владимир Путин призвал все страны придерживаться Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Соответствующее заявление было сделано в субботу, 15 июня, на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

"Всех беспокоит положение дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Полагаем, что единственное разумное решение - продолжение выполнения участниками плана своих обязательств", - сказал глава государства.

Он указал на то, что решение Соединенных Штатов выйти из соглашения уже негативно сказывается на всей ситуации в целом, Россия же продолжит четко выполнять свои обязательства в рамках СВДП.

Сайт kp.ru писал о том, что перед тем, как посетить Совещание по взаимодействию и мерам доверия, Путин заглянул в резиденцию к своему китайскому коллеге Си Цзиньпину и поздравил его с днем рождения. Президент подарил председателю КНР целый ящик российского мороженого, которое так любят в Китае.

ИСТОЧНИК KP.RU