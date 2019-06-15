2019-06-15T10:36:13+03:00
Политика

В конгресс США внесен законопроект о противостоянии РФ в Прибалтике

Американцы считают, что Эстония, Латвия и Литва уязвимы перед российской "агрессией"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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СШа рассмотрят возможность предоставления ЗРК странам Балтийского регионаСШа рассмотрят возможность предоставления ЗРК странам Балтийского регионаФото: REUTERS
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Республиканец Майкл Конэуэй внес на рассмотрение в конгресс США законопроект, который прописывает необходимость проведения оценки военных потребностей прибалтийских стран с целью противостояния России.

Политик считает, что Вашингтон должен возглавить усилия по выработке стратегии укрепления сотрудничества с союзниками по НАТО и региональными партнёрами, чтобы улучшить совместные возможности и боевую готовность.

В документе говорится, что Россия якобы пытается ослабить Североатлантический альянс и усилить свое влияние в Европе, используя методы давления, запугивания и даже "открытую агрессию". При этом Конэуэй уверен, что Эстония, Латвия и Литва в данной ситуации наиболее "уязвимы".

Такие выводы натолкнули республиканца на мысль об изучении возможности предоставления странам Балтийского региона подвижных зенитно-ракетных комплексов дальнего действия, передает телеканал RT.

Сайт kp.ru писал о том, что сами прибалтийские государства довольно враждебно настроены по отношению к России. Они также видят в нашей стране угрозу и буквально требуют увеличения военного контингента на своих территориях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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