В России испытали подводного робота "Клавесин-2Р-ПМ"

СЕГОДНЯ 11:33 2019-06-15T11:33:32+03:00

Аппарат может погружаться на глубину до шести тысяч метров Фото: REUTERS

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Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин" провело испытания подводного робота "Клавесин-2Р-ПМ". Об этом говорится в итоговом отчете предприятия за 2018 год.

Впервые информация о "Клавесине" появилась несколько лет назад. Тогда сообщалось, что речь идет об автономном необитаемом подводном аппарате, который может погружаться на глубину до шести тысяч метров и отплывать на большие дистанции. Его можно использовать во время обзорных и поисковых миссий, а также в рамках научно-исследовательского изучения Мирового океана.

Проведенные в прошлом году испытания уже подтвердили правильность конструкторских решений, основные принципы и алгоритмы функционирования робота, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал о том, что в настоящий момент в России разрабатывается также подводный беспилотник "Посейдон", способный нести ядерные боезаряды и развивать максимальную скорость более 200 километров в час.

ИСТОЧНИК KP.RU