В России испытали подводного робота "Клавесин-2Р-ПМ"
Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин" провело испытания подводного робота "Клавесин-2Р-ПМ". Об этом говорится в итоговом отчете предприятия за 2018 год.
Впервые информация о "Клавесине" появилась несколько лет назад. Тогда сообщалось, что речь идет об автономном необитаемом подводном аппарате, который может погружаться на глубину до шести тысяч метров и отплывать на большие дистанции. Его можно использовать во время обзорных и поисковых миссий, а также в рамках научно-исследовательского изучения Мирового океана.
Проведенные в прошлом году испытания уже подтвердили правильность конструкторских решений, основные принципы и алгоритмы функционирования робота, передает РИА Новости.
Сайт kp.ru писал о том, что в настоящий момент в России разрабатывается также подводный беспилотник "Посейдон", способный нести ядерные боезаряды и развивать максимальную скорость более 200 километров в час.
ИСТОЧНИК KP.RU