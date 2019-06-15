Бари Алибасова могут отправить на реабилитацию в Казахстан

СЕГОДНЯ 11:55 2019-06-15T11:55:09+03:00

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Врачи провели обследование организма музыкального продюсера Бари Алибасова, который несколько недель назад по ошибке выпил средство для прочистки труб, и результаты анализов оказались в основном положительными. Артист чувствует себя гораздо лучше и уже на следующей неделе может быть переведен из реанимации в обычную палату. Об этом сообщил его сын Бари Алибасов-младший.

В понедельник, 17 июня, медики проведут контрольную гастроскопии. Именно от ее результатов зависит дальнейшее лечение.

"Струп сошёл практически со всех ожогов, которые занимали где-то 20% поверхности желудка, сейчас же осталось только две маленькие точечки, которые к понедельнику сойдут. Если под ними ничего нет, то к понедельнику врачи будут декларировать, что никакой опасности для жизни нет", - сказал сын артиста.

По его словам, после выписки Алибасов-старший может отправиться на реабилитацию в Казахстан. Там ему уже пообещали выделить отдельное шале в горах.

"Главное, чтобы не в Москве он приходил в себя, потому что к нему в реанимацию 15-20 человек в день самых разных пытаются пройти, и это в реанимацию проникнуть трудно, а что будет в обычной палате, его ж просто достанут", - цитирует РИА Новости Алибасова-младшего.

Сайт kp.ru писал о том, что музыкальной продюсер получил сильный ожог пищевода после того, как перепутал "Крота" с бутылкой сока. Шоумена даже вводили в состояние медикаментозного сна, но, к счастью, все обошлось. Правда, Алибасов уже наверняка останется инвалидом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/714231" frameborder="0"></iframe> Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна.

ИСТОЧНИК KP.RU