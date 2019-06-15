2019-06-15T12:19:47+03:00
Спорт

Лука Модрич сыграл благотворительный матч в теннис

Полузащитник «Реал Мадрида» и сборной Хорватии Лука Модрич сыграл благотворительный матч в большой теннис с соотечественником Марином Чиличем
Дарья КРЫЛОВА
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Полузащитник «Реал Мадрида» и сборной Хорватии Лука Модрич сыграл благотворительный матч в большой теннис с соотечественником Марином Чиличем. Фото: instagram.com/marincilicПолузащитник «Реал Мадрида» и сборной Хорватии Лука Модрич сыграл благотворительный матч в большой теннис с соотечественником Марином Чиличем. Фото: instagram.com/marincilic
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В рамках благотворительной акции фонда Marin Chilic Foundation, обладатель Золотого Мяча, полузащитник Лука Модрич сыграл благотворительный матч в теннис с Марином Чиличем, который и является владельцем фонда.

15-я ракетка мира и обладатель Золотого Мяча сыграли показательный матч, и Чилич поблагодарил Модрича за старания и участие в своем Инстаграмме:

- Спасибо, что стал партнером и пришел, сделав наше мероприятие незабываемым. Было замечательно делить с тобой корт — написал теннисист.

На мероприятии присутствовали и другие хорватские спортсмены, все деньги от продажи билетов пошли на развитие фонда Marin Chilic Foundation, главная цель которого – помогать и развивать молодых хорватских спортсменов, искать юные таланты.

Модрич так же оставил запись в своем Инстаграмме, обращаясь к Чиличу:

- Спасибо Марину и его организации за приглашение. Было здорово провести время среди великих спортменов во имя доброго дела, — написал футболист.

ИСТОЧНИК KP.RU

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