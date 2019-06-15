2019-06-15T12:13:15+03:00
Политика

Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в Мосгордуму

Глава фонда "Вера" заявила, что избирательная кампания ее "эмоционально вымотала"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Основатель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Анна ФедермессерОснователь благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Анна ФедермессерФото: Виктория ТУШКОВА
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Глава фонда помощи хосписам “Вера” Нюта (Анна) Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в Московскую городскую думу. Общественница сообщила, что уже подала соответствующее заявление в избирательную комиссию, чтобы уступить место тем, "кто сильнее".

"За эти несколько недель я отчетливо это поняла и приняла то решение, о котором вам сейчас и сообщаю: моя кампания окончена. Спасибо за бесценный опыт", - написала Федермессер у себя на странице в Facebook.

Она призналась, что не смогла вынести клеветы и критики, которые обрушились на нее и фонд в последние месяцы, и оказалась "эмоционально вымотана".

"Я остаюсь в фонде «Вера», и моем любимом Центре паллиативной помощи. Мы будем развивать Первый Московский Детский хоспис и делать все, чтобы жизнь там была такой, какой и должна быть в детстве - счастливой", - пообещала президент благотворительной организации.

К слову, "КП-Тверь" несколькими месяцами ранее удалось побеседовать с Федермессер на полях конференции по уходу за тяжелобольными пациентами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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