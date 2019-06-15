Емельяненко проведет еще несколько боев до завершения карьеры

СЕГОДНЯ 12:25 2019-06-15T12:26:30+03:00

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Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко подписал новый контракт с организацией Bellator. Соглашение предусматривает проведение еще нескольких поединков, один из которых состоится уже до конца этого года. Об этом сообщили в команде 42-летнего спортсмена.

"Bellator - мой дом. Я с нетерпением жду момента, чтобы продолжить помогать организации становиться лучшим промоушеном мира", - прокомментировал свое решение Емельяненко.

В то же время глава Bellator Скотт Кокер сообщил о том, что по завершению этих поединков, российский боец завершит карьеру.

"Время Федора заканчивается, но я рад, что он завершит карьеру на своих условиях", - цитирует ТАСС руководителя организации.

Сайт kp.ru писал о том, что свой последний поединок Емельяненко проиграл. В конце января его нокаутировал американец Райан Бейдер. Схватка в финале Гран-при Bellator длилась всего несколько минут.

ИСТОЧНИК KP.RU