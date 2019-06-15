2019-06-15T13:05:49+03:00
Происшествия

В ДТП в Анталье пострадали российские туристы

Микроавтобус врезался в двигавшийся навстречу автомобиль
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Пострадавших развезли по больницамПострадавших развезли по больницамФото: GLOBAL LOOK PRESS
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По меньшей мере 11 человек получили травмы в результате аварии в провинции Анталья на юге Турции. Местные СМИ сообщают, что среди пострадавших семеро граждан России и Узбекистана, а также несколько детей.

Авария произошла утром в субботу, 15 июня, около 09:00 на трассе Кумлуджа - Анталья. Микроавтобус с туристами столкнулся с двигавшимся навстречу автомобилем, передает Milliyet.

На место ДТП были направлены медики и правоохранители. Всех пострадавших уже развезли по больницам. Официального подтверждения информации о том, что среди пассажиров микроавтобуса были россияне, пока нет.

Сайт kp.ru писал о том, что в начале этого года в Анкаре произошло еще одно ДТП с участием автобуса, в котором находились наши соотечественники. Водитель легкового автомобиля на полном ходу врезался в транспортное средство, в салоне которого на тот момент находилась целая волейбольная команды из Казани. К счастью, спортсмены не пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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