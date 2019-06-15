2019-06-15T13:44:31+03:00
Политика

Экс-директор ЦРУ и бывший посол США на Украине посетили Донбасс

Американцы обсудили с военными ситуацию в районе линии соприкосновения
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Делегация посетила Авдеевку, где встретилась с военнослужащимиДелегация посетила Авдеевку, где встретилась с военнослужащимиФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Бывший директор американского Центрального разведывательного управления Дэвид Петрэус и экс-посол США на Украине Джон Хербст посетили линию соприкосновения в Донбассе и встретились с командующим силовой операцией Вооруженных сил страны Сергеем Наевым.

Военнослужащий проинформировал сотрудников аналитического центра "Атлантический совет" о ситуации в регионе, уделяя особое внимание безопасности.

"Делегация США посетила Авдеевку, где состоялась встреча с военнослужащими Вооруженных сил Украины, выполняющими боевые задачи непосредственно на линии соприкосновения с противником", - сообщается на странице Командования силовой операцией в Facebook.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Донбасс посетил также новый президент Украины Владимир Зеленский. В эту субботу, 15 июня, он планирует вновь отправиться поближе к линии соприкосновения. Глава государства нанесет визит в Мариуполь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Конституционный суд Молдавии отменил решение о роспуске парламента
Путин и Эрдоган коротко побеседовали перед саммитом в Душанбе
Центробанк России рассматривает возможность запуска цифровой валюты
Меркель поддержала увеличение оборонного бюджета ФРГ
Дело об убийстве в селе Чемодановка передано в центральный аппарат СК
В ДТП в Анталье пострадали российские туристы
Охраной саммита G20 в Осаке займутся свыше 25 тысяч полицейских
Емельяненко проведет еще несколько боев до завершения карьеры
Лука Модрич сыграл благотворительный матч в теннис
Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в Мосгордуму
Бари Алибасова могут отправить на реабилитацию в Казахстан
В России испытали подводного робота "Клавесин-2Р-ПМ"
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с обладателями Президентских грантов
В США неизвестный пытался пролезть через ограду Белого дома
В конгресс США внесен законопроект о противостоянии РФ в Прибалтике
Путин призвал страны к соблюдению СВПД по иранской ядерной программе
Путин подарил Си Цзиньпину ящик мороженого
В Японии открылась встреча министров энергетики и экологии стран G20
Поездка группы японцев на Курилы была отменена из-за плохой погоды
Медведчук считает, что Путин с уважением относится к Зеленскому
В Сербии стартовали международные учения «Славянское братство-2019»
Свыше 3 тысяч человек были эвакуированы в Берлине из-за авиабомбы