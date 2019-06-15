Экс-директор ЦРУ и бывший посол США на Украине посетили Донбасс
Бывший директор американского Центрального разведывательного управления Дэвид Петрэус и экс-посол США на Украине Джон Хербст посетили линию соприкосновения в Донбассе и встретились с командующим силовой операцией Вооруженных сил страны Сергеем Наевым.
Военнослужащий проинформировал сотрудников аналитического центра "Атлантический совет" о ситуации в регионе, уделяя особое внимание безопасности.
"Делегация США посетила Авдеевку, где состоялась встреча с военнослужащими Вооруженных сил Украины, выполняющими боевые задачи непосредственно на линии соприкосновения с противником", - сообщается на странице Командования силовой операцией в Facebook.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее Донбасс посетил также новый президент Украины Владимир Зеленский. В эту субботу, 15 июня, он планирует вновь отправиться поближе к линии соприкосновения. Глава государства нанесет визит в Мариуполь.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»