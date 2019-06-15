Экс-директор ЦРУ и бывший посол США на Украине посетили Донбасс

СЕГОДНЯ 13:44 2019-06-15T13:44:31+03:00

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Бывший директор американского Центрального разведывательного управления Дэвид Петрэус и экс-посол США на Украине Джон Хербст посетили линию соприкосновения в Донбассе и встретились с командующим силовой операцией Вооруженных сил страны Сергеем Наевым.

Военнослужащий проинформировал сотрудников аналитического центра "Атлантический совет" о ситуации в регионе, уделяя особое внимание безопасности.

"Делегация США посетила Авдеевку, где состоялась встреча с военнослужащими Вооруженных сил Украины, выполняющими боевые задачи непосредственно на линии соприкосновения с противником", - сообщается на странице Командования силовой операцией в Facebook.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Донбасс посетил также новый президент Украины Владимир Зеленский. В эту субботу, 15 июня, он планирует вновь отправиться поближе к линии соприкосновения. Глава государства нанесет визит в Мариуполь.

ИСТОЧНИК KP.RU