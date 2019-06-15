2019-06-15T13:59:22+03:00
Экономика

Центробанк России рассматривает возможность запуска цифровой валюты

Специалистам предстоит изучить степень зрелости технологии и готовность общества к отказу от анонимности
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира НабиуллинаПредседатель Центрального банка РФ Эльвира НабиуллинаФото: REUTERS
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Вопрос запуска цифровой валюты в России находится на стадии обсуждения. Об этом сообщила глава Центрального банка страны Эльвира Набиуллина во время выступления на студенческой конференции в Сколково.

По ее мнению, "central bank digital currency" (цифровая валюта центрального банка) не может быть реализована немедленно, поскольку для начала следует оценить степень зрелости технологии, а также готовность общества к отказу от анонимности во время платежей и от наличных.

"Если речь идет о национальной валюте, которая работает в целом в стране, то есть это не частные какие-то активы, это требует, чтобы технология позволяла обеспечивать надежность, бесперебойность и технологии должны быть зрелыми", - заявила Набиуллина.

Она также рекомендовала посмотреть, какие преимущества даст цифровая валюта по сравнению с теми системами мгновенных платежей, которые уже сейчас активно развиваются.

Сайт kp.ru писал о том, что в прошлом году в Государственную Думу были внесены законопроекты о создании национальной системы майнинга с использованием крипторубля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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