Центробанк России рассматривает возможность запуска цифровой валюты
Вопрос запуска цифровой валюты в России находится на стадии обсуждения. Об этом сообщила глава Центрального банка страны Эльвира Набиуллина во время выступления на студенческой конференции в Сколково.
По ее мнению, "central bank digital currency" (цифровая валюта центрального банка) не может быть реализована немедленно, поскольку для начала следует оценить степень зрелости технологии, а также готовность общества к отказу от анонимности во время платежей и от наличных.
"Если речь идет о национальной валюте, которая работает в целом в стране, то есть это не частные какие-то активы, это требует, чтобы технология позволяла обеспечивать надежность, бесперебойность и технологии должны быть зрелыми", - заявила Набиуллина.
Она также рекомендовала посмотреть, какие преимущества даст цифровая валюта по сравнению с теми системами мгновенных платежей, которые уже сейчас активно развиваются.
Сайт kp.ru писал о том, что в прошлом году в Государственную Думу были внесены законопроекты о создании национальной системы майнинга с использованием крипторубля.
ИСТОЧНИК KP.RU