Путин и Эрдоган коротко побеседовали перед саммитом в Душанбе

СЕГОДНЯ 14:11 2019-06-15T14:11:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент России Владимир Путин провел небольшую беседу со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Главы государств встретились в субботу, 15 июня, в Душанбе незадолго до начала саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Политики прошли в зал, а после на протяжении нескольких минут разговаривали в компании министров иностранных дел обеих страны, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал о том, что во время заседания СВМДА Путин поднял иранскую проблему. Президент РФ призвал страны придерживаться Совместного всеобъемлющего плана действий, указав на то, что выход США из соглашения уже и так серьезно сказался на обстановке в регионе. При этом он пообещал, что Москва, в свою очередь, также не будет отказываться от исполнения взятых на себя в рамках сделки обязательств.

ИСТОЧНИК KP.RU