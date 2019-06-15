Пушков прокомментировал слова экс-канцлера Германии о Крыме

СЕГОДНЯ 16:25 2019-06-15T16:25:23+03:00

Ранее Шредер заявил, что присоединение полуострова к России было выполнено на законных основаниях

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Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера о том, что воссоединение Крыма с Россией было выполнено на законных основаниях.

«Шредер сказал о Крыме то, что признают многие политики на Западе - как бывшие, так и действующие - от Жискар д’Эстена до Меланшона и Сальвини, - написал он в «Твиттере». - Но для членов либеральной евроэлиты такое высказывание - табу, оно недопустимо. Признать Крым российским можно лишь ценой своей карьеры».

Ранее Шредер, как писал сайт kp.ru, заявил, что присоединение Крыма к России состоялось на законных основаниях. Политик напомнил, что полуостров является давней русской территорией, а передача его Украинской ССР была обусловлена особенностями подхода к управлению государством. По его словам, даже с юридической точки зрения речь шла не об отделении полуострова от Украины, а о воссоединении с Россией на основе полного одобрения со стороны крымского населения.

Напомним, в марте 2014 года на территории Крыма состоялся всенародный референдум, по итогам которого полуостров вошел в состав России.

ИСТОЧНИК KP.RU