Балтийский флот контролирует обстановку в районе учений НАТО
Силы и средства Балтийского флота контролируют совместные учения Объединенных военно-морских сил (ОВМС) НАТО Baltops-2019. Об этом в субботу сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) России.
"Для выявления угроз навигационной безопасности гражданским судам, связанных с применением кораблями НАТО средств радиоэлектронной борьбы, задействованными подразделениями Балтийского флота осуществляется контроль радиоэлектронной обстановки в районе учений", - отмечается в управлении.
По данным Национального центра управления обороной РФ, участники маневров отрабатывают эпизоды, которые связаны с радиоподавлением систем радиолокации и радионавигации.
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, накануне, 14 июня, в Балтийском море начались масштабные военно-морские учения Baltops-2019. В них принимают участие 18 стран, - как действующие члены НАТО, так и партнеры блока.
ИСТОЧНИК KP.RU