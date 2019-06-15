2019-06-15T17:20:23+03:00
Политика

Балтийский флот контролирует обстановку в районе учений НАТО

В Балтийском море накануне приступили к отработке маневров корабли и авиационная техника 18 стран НАТО, также государств - партнеров альянса
Марина ВЕНЦОВА
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В Балтийском море проходят масштабные военно-морские учения18 стран - как действующих членов НАТО, так и партнеров блока. Фото: breakingdefense.comВ Балтийском море проходят масштабные военно-морские учения18 стран - как действующих членов НАТО, так и партнеров блока. Фото: breakingdefense.com
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Силы и средства Балтийского флота контролируют совместные учения Объединенных военно-морских сил (ОВМС) НАТО Baltops-2019. Об этом в субботу сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) России.

"Для выявления угроз навигационной безопасности гражданским судам, связанных с применением кораблями НАТО средств радиоэлектронной борьбы, задействованными подразделениями Балтийского флота осуществляется контроль радиоэлектронной обстановки в районе учений", - отмечается в управлении.

По данным Национального центра управления обороной РФ, участники маневров отрабатывают эпизоды, которые связаны с радиоподавлением систем радиолокации и радионавигации.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, накануне, 14 июня, в Балтийском море начались масштабные военно-морские учения Baltops-2019. В них принимают участие 18 стран, - как действующие члены НАТО, так и партнеры блока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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