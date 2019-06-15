Принц Гарри сделал замечание Меган Маркл на параде в честь королевы Елизаветы II

СЕГОДНЯ 17:45 2019-06-15T17:45:11+03:00

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В Сети появился ролик, на котором принц Гарри строго говорит жене – Меган Маркл – развернуться, когда та поворачивается к нему, чтобы что-то сказать на параде в честь королевы Елизаветы II, который состоялся 8 июня.

Пользователи считают, глядя на кадры, что Герцогиня Сассекская после инцидента еле сдерживает слезы.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что Меган Маркл в прошлую субботу впервые после рождения их с принцем Гарри сына Арчи появилась на публике. До этого она сосредотачивала все внимание на заботе о ребенке.

На парад в честь королевы Великобритании Елизаветы II Маркл выбрала строгое темно-синее платье костюмного типа, которое не смогло скрыть ее небольшую, однако еще сохраняющуюся полноту. На голову герцогиня надела аккуратную шляпку с перьями.

peopletalkru Принц Гарри сделал замечание Меган Маркл на параде в честь королевы

ИСТОЧНИК KP.RU