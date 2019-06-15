2019-06-15T18:25:39+03:00
Политика

МИД России выразил удовлетворенность мирным решением политического кризиса в Молдавии

В ведомстве подчеркнули, что ждут от нового молдавского правительства шагов по развитию отношений с Москвой
Марина ВЕНЦОВА
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МИД России выразил удовлетворенность мирным решением политического кризиса в МолдавииМИД России выразил удовлетворенность мирным решением политического кризиса в МолдавииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Россия ожидает от нового правительства Молдавии шагов по развитию взаимодействия между Москвой и Кишиневом. Об этом в субботу, 15 июня, говорится комментарии российского внешнеполитического ведомства.

"Удовлетворены мирным разрешением политического кризиса в Молдавии, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ. - В числе важнейших вызовов, стоящих перед новыми властями, - решение назревших задач в сфере демократизации внутриполитических процессов, а также социально-экономического развития страны".

В российском дипведомстве добавили, что ожидают о стороны нового правительства Молдавии «конструктивных шагов по продвижению российско-молдавского взаимодействия в различных областях». В МИД России подчеркнули, что «в Москве к этому готовы".

Ранее сайт kp.ru писал, что Демократическая партия Молдавии приняла решение уйти в оппозицию, а уволенное президентом страны Игорем Додоном правительство Павла Филипа согласилось уйти в отставку. Из страны в спешном порядке уезжают политики и бизнесмены, связанные с Демократической партией страны. В частности, самолет с лидером Демократической партии Владом Плахотнюком вылетел в Стамбул.

ИСТОЧНИК KP.RU

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