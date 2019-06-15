Число угонов автомобилей в Москве снизилось в три раза
В Москве благодаря камерам в три раза снизилось количество угонов автомобилей. Такие данные представили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).
Там отметили, что ежедневно каждая машина, которая проезжает по столице, попадает в объектив 14 камер. «Очень полезно для понимания транспортных потоков. Ну и для безопасности - угонов, спасибо камерам, в Москве стало в 3 раза меньше", - говорится в сообщении ЦОДД в «Твиттере».
Кстати, российские автостраховщики, как ранее писал сайт kp.ru, назвали самые угоняемые машины в Москве. В отличие от остальной России, где наибольшей популярностью у преступников пользуются массовые дешевые «корейцы», в столице охотятся за премиальными марками. А между прочим, по статистике МВД, полиции удается найти только каждую пятую угнанную машину.
ИСТОЧНИК KP.RU