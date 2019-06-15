2019-06-15T19:16:05+03:00
Общество

Число угонов автомобилей в Москве снизилось в три раза

В Центре организации дорожного движения уточнили, что этого удалось достичь благодаря камерам, установленным в столице
Марина ВЕНЦОВА
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В Москве в три раза снизилось число угонов автомобилейВ Москве в три раза снизилось число угонов автомобилейФото: Евгения ГУСЕВА
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В Москве благодаря камерам в три раза снизилось количество угонов автомобилей. Такие данные представили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Там отметили, что ежедневно каждая машина, которая проезжает по столице, попадает в объектив 14 камер. «Очень полезно для понимания транспортных потоков. Ну и для безопасности - угонов, спасибо камерам, в Москве стало в 3 раза меньше", - говорится в сообщении ЦОДД в «Твиттере».

Кстати, российские автостраховщики, как ранее писал сайт kp.ru, назвали самые угоняемые машины в Москве. В отличие от остальной России, где наибольшей популярностью у преступников пользуются массовые дешевые «корейцы», в столице охотятся за премиальными марками. А между прочим, по статистике МВД, полиции удается найти только каждую пятую угнанную машину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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