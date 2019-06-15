2019-06-15T19:31:29+03:00
В мире

Первая женщина-президент Словакии Зузана Чапутова принесла присягу

Церемония инаугурации прошла на торжественном заседании Национального совета
Марина ВЕНЦОВА
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Зузана Чапутова вступила на пост президента СловакииЗузана Чапутова вступила на пост президента СловакииФото: REUTERS
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Победитель президентской гонки Зузана Чапутова принесла в субботу, 15 июня, в Братиславе присягу в качестве нового президента Словакии. Церемония прошла на торжественном заседании Национального совета (парламента) во дворце Словацкой филармонии на площади имени Гвездослава в центре Братиславы.

На инаугурации присутствовали члены кабмина республики, Конституционного суда, иностранные гости, аккредитованные в стране главы дипломатических миссий, передает Словацкое радио. Россию на мероприятии представлял посол РФ в Словакии Алексей Федотов.

Адвокат из города Пезинок (Западная Словакия) 45-летняя Зузана Чапутова стала первой женщиной-президентом в истории Словакии. Она пятая по счету глава республики, которая получила государственную независимость в 1993 году.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, Зузана Чапутова ранее занимала должность замглавы администрации города Пезинок, состояла в гражданском объединении VIA IURIS. В 2016 году она получила экологическую премию Goldman, является сооснователем и заместителем председателя социал-либеральной партии "Прогрессивная Словакия".

ИСТОЧНИК KP.RU

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