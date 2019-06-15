Экс-глава МИД Австрии рассказала детали приглашения Путина на свадьбу

СЕГОДНЯ 19:51 2019-06-15T19:51:24+03:00

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Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль рассказала подробности того, как вручила президенту России Владимиру Путину приглашение на свою свадьбу. По ее словам, история с приглашением российского лидера на церемонию бракосочетания в Австрию оказалась звеном в череде случайных событий. Политик подчеркнула, что это вовсе не был холодный расчет.

"У меня осталось одно приглашение в руках, и я спросила своего мужа, что он думает, если мы отдадим последнее Путину, чтобы разделить с ним радость. Ведь это нечто забавное: нам далеко за 50, и мы женимся впервые, - рассказала она в интервью австрийскому телеканалу Puls 4. - Тогда мы подошли к Путину, вручили ему карточку, я и думать не могла, что ровно к 18 июля, как было указано в приглашении, он даст согласие на 18 августа. Он согласился".

Кнайсль отметила, что для нее было совершенно неожиданным, что Путин принял приглашение.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 18 августа 2018 года Путин прибыл в австрийский Грац на свадьбу 53-летнего Карин Кнайсль, которая выходила замуж за 54-летнего бизнесмена Вольфганга Мейлингера. Президент России подарил невесте букет цветов, а в ответ она трижды поцеловала его они успели станцевать во время свадебной церемонии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/664922" frameborder="0"></iframe> Визит Владимира Путина на свадьбу Карин Кнайсль.

ИСТОЧНИК KP.RU