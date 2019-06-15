Массовое ДТП произошло на 24-м километре МКАД
Дорожно-транспортное происшествие с участием шести машин произошло 24-м километре МКАД в Москве. В результате аварии пострадал один человек. Об этом в субботу сообщил представитель столичного управления ГИБДД.
«Автоавария произошла на 24-км МКАД, столкнулись шесть машин, - приводит ТАСС его слова. - Из-за этого перекрыта полностью как минимум одна полоса движения".
В Госавтоинспекции уточнили, что на месте работают сотрудники ДПС. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее сайт kp.ru писал, что в Новой Москве на улице Адмирала Корнилова произошла авария. На дороге столкнулись легковая машина и рейсовый автобус. Как сообщили в ГИБДД, в результат ДТП пострадали четыре человека. Двое из них – пожилые женщины 82 и 86 лет. Одну из пострадавших пришлось эвакуировать с места ЧП на вертолете.
ИСТОЧНИК KP.RU