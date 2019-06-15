2019-06-15T22:32:33+03:00
Происшествия

Массовое ДТП произошло на 24-м километре МКАД

В результате аварии пострадал один человек
Марина ВЕНЦОВА
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Массовое ДТП произошло на 24-м километре МКАДМассовое ДТП произошло на 24-м километре МКАДФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Дорожно-транспортное происшествие с участием шести машин произошло 24-м километре МКАД в Москве. В результате аварии пострадал один человек. Об этом в субботу сообщил представитель столичного управления ГИБДД.

«Автоавария произошла на 24-км МКАД, столкнулись шесть машин, - приводит ТАСС его слова. - Из-за этого перекрыта полностью как минимум одна полоса движения".

В Госавтоинспекции уточнили, что на месте работают сотрудники ДПС. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сайт kp.ru писал, что в Новой Москве на улице Адмирала Корнилова произошла авария. На дороге столкнулись легковая машина и рейсовый автобус. Как сообщили в ГИБДД, в результат ДТП пострадали четыре человека. Двое из них – пожилые женщины 82 и 86 лет. Одну из пострадавших пришлось эвакуировать с места ЧП на вертолете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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