Минкульт Франции: восстановление Нотр-Дама может занять более пяти лет

СЕГОДНЯ 00:11 2019-06-16T00:11:14+03:00

Министр культуры Франк Риестер Франции считает, что восстановление Нотр-Дама может занять более пяти лет Фото: REUTERS

Глава ведомства Франк Риестер допустил открытие собора для верующих и туристов раньше срока завершения реставрации [видео]

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Министр культуры Франции Франк Риестер считает, что реставрацию собора Парижской Богоматери нельзя вести в спешке, поэтому она может занять более пяти лет.

"Не нужно путать скорость со спешкой, - сказал он в эфире радиостанции Europe1.- Президент [Франции Эмманюэль Макрон] был прав, когда ставил задачу по восстановлению собора за пять лет, это позволило мобилизовать силы на эту работу.

При этом Риестер добавил, что собор может быть открыт для верующих и туристов раньше, "однако восстановительные работы снаружи будут еще продолжаться".

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в ночь на 16 апреля в соборе Нотр-Да-де-Пари возник пожар, в результате которого было уничтожило две трети кровли собора, внутреннее убранство, шпиль и часы. Сотрудники правоохранительных органов Франции возбудили уголовное дело по факту непреднамеренного нанесение ущерба.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/703400" frameborder="0"></iframe> Собор Парижской Богоматери: история утраченного символа Франции.Главный символ Франции - Собор Парижской Богоматери - почти полностью сгорел. Нотр-Дам-де-Пари простоял около девяти веков. Выдержал Наполеона, Гитлера, революцию... Но не вынес банальных ремонтных работ

ИСТОЧНИК KP.RU