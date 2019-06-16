2019-06-16T00:11:14+03:00
В мире

Минкульт Франции: восстановление Нотр-Дама может занять более пяти лет

Глава ведомства Франк Риестер допустил открытие собора для верующих и туристов раньше срока завершения реставрации [видео]
Марина ВЕНЦОВА
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Министр культуры Франк Риестер Франции считает, что восстановление Нотр-Дама может занять более пяти летМинистр культуры Франк Риестер Франции считает, что восстановление Нотр-Дама может занять более пяти летФото: REUTERS
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Министр культуры Франции Франк Риестер считает, что реставрацию собора Парижской Богоматери нельзя вести в спешке, поэтому она может занять более пяти лет.

"Не нужно путать скорость со спешкой, - сказал он в эфире радиостанции Europe1.- Президент [Франции Эмманюэль Макрон] был прав, когда ставил задачу по восстановлению собора за пять лет, это позволило мобилизовать силы на эту работу.

При этом Риестер добавил, что собор может быть открыт для верующих и туристов раньше, "однако восстановительные работы снаружи будут еще продолжаться".

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в ночь на 16 апреля в соборе Нотр-Да-де-Пари возник пожар, в результате которого было уничтожило две трети кровли собора, внутреннее убранство, шпиль и часы. Сотрудники правоохранительных органов Франции возбудили уголовное дело по факту непреднамеренного нанесение ущерба.

Собор Парижской Богоматери: история утраченного символа Франции.Главный символ Франции - Собор Парижской Богоматери - почти полностью сгорел. Нотр-Дам-де-Пари простоял около девяти веков. Выдержал Наполеона, Гитлера, революцию... Но не вынес банальных ремонтных работ

ИСТОЧНИК KP.RU

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