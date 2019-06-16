Трамп: «Лондону как можно скорее нужен новый мэр»
По словам президента США, Садик Хан – это «настоящая катастрофа» для британской столицы
Президент США Дональд ТрампФото: REUTERS
Изменить размер текста:
Президент США Дональд Трамп снова обрушился с критикой на мэра Лондона Садика Хана. В этот раз он заявил, что британской столице срочно необходим новый градоначальник.
Так глава Белого дома прокомментировал публикацию английской журналистки Кэти Хопкинс о том, что в Лондоне менее чем за сутки три человека стали жертвами разбойных нападений, еще трое получили ранения.
«Лондону как можно скорее нужен новый мэр. Хан – это настоящая катастрофа, и будет только хуже!» - написал Трамп на своей странице в Twitter.
Трамп прилетел в Лондон с официальным визитом: И поехал в гости к принцу Чарльзу.
ИСТОЧНИК KP.RU