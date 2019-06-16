2019-06-16T02:47:00+03:00
Политика

Трамп: «Лондону как можно скорее нужен новый мэр»

По словам президента США, Садик Хан – это «настоящая катастрофа» для британской столицы
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп снова обрушился с критикой на мэра Лондона Садика Хана. В этот раз он заявил, что британской столице срочно необходим новый градоначальник.

Так глава Белого дома прокомментировал публикацию английской журналистки Кэти Хопкинс о том, что в Лондоне менее чем за сутки три человека стали жертвами разбойных нападений, еще трое получили ранения.

«Лондону как можно скорее нужен новый мэр. Хан – это настоящая катастрофа, и будет только хуже!» - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Трамп прилетел в Лондон с официальным визитом: И поехал в гости к принцу Чарльзу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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