Трамп: «Лондону как можно скорее нужен новый мэр»

СЕГОДНЯ 02:39 2019-06-16T02:47:00+03:00

По словам президента США, Садик Хан – это «настоящая катастрофа» для британской столицы

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Президент США Дональд Трамп снова обрушился с критикой на мэра Лондона Садика Хана. В этот раз он заявил, что британской столице срочно необходим новый градоначальник.

Так глава Белого дома прокомментировал публикацию английской журналистки Кэти Хопкинс о том, что в Лондоне менее чем за сутки три человека стали жертвами разбойных нападений, еще трое получили ранения.

«Лондону как можно скорее нужен новый мэр. Хан – это настоящая катастрофа, и будет только хуже!» - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/712535" frameborder="0"></iframe> Трамп прилетел в Лондон с официальным визитом: И поехал в гости к принцу Чарльзу.

ИСТОЧНИК KP.RU