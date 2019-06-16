На очередную акцию «желтых жилетов» во Франции вышли только самые стойкие
Каждую неделю уменьшается число участников акций протеста «жёлтых жилетов» во Франции. Очередная, уже 26-я по счету субботняя манифестация 15 июня стала самой малочисленной за семь месяцев их проведения: на улицы различных городов страны, по оценкам министерства внутренних дел, вышли в общей сложности всего семь тысяч человек.
В Париже же полиция насчитала около 950 демонстрантов. Напомним, протесты «Желтых жилетов» во Франции начались 17 ноября прошлого года. Связаны они были с ростом цен на бензин и повышением налогов. Часть манифестантов добиваются отставки французского президента Эммануэля Макрона.
ИСТОЧНИК KP.RU
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