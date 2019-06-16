2019-06-16T05:18:51+03:00
В мире

В соборе Парижской Богоматери прошла первая месса после пожара

Богослужение состоялось в часовне Нотр-Дама, не тронутой огнем [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Нотр-Даме прошла первая после пожара мессаВ Нотр-Даме прошла первая после пожара мессаФото: REUTERS
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В субботу, 15 июня, в соборе Парижской Богоматери отслужили первую после страшного пожара мессу. Богослужение состоялось в часовне Нотр-Дама, не тронутой огнем, в нем приняли участие около 30 человек, сообщает France info.

Причем всем присутствовавшим на мессе велели из соображений безопасности надеть защитные белые каски. Отмечается, что на богослужении, в частности, присутствовали архиепископ французской столицы Мишель Опети и настоятель собора Патрик Шове.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, пожар в Нотр-Даме вспыхнул вечером 15 апреля, огонь удалось окончательно потушить лишь спустя 12 часов. Пламя уничтожило две трети кровли знаменитого собора, внутреннее убранство, шпиль и часы. Возгорание началось на одном из верхних этажей собора, где проходили ремонтные работы. Сотрудники правоохранительных органов Франции возбудили уголовное дело о непреднамеренном нанесении ущерба.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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