В соборе Парижской Богоматери прошла первая месса после пожара

СЕГОДНЯ 05:03 2019-06-16T05:18:51+03:00

В Нотр-Даме прошла первая после пожара месса Фото: REUTERS

Богослужение состоялось в часовне Нотр-Дама, не тронутой огнем [видео]

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В субботу, 15 июня, в соборе Парижской Богоматери отслужили первую после страшного пожара мессу. Богослужение состоялось в часовне Нотр-Дама, не тронутой огнем, в нем приняли участие около 30 человек, сообщает France info.

Причем всем присутствовавшим на мессе велели из соображений безопасности надеть защитные белые каски. Отмечается, что на богослужении, в частности, присутствовали архиепископ французской столицы Мишель Опети и настоятель собора Патрик Шове.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, пожар в Нотр-Даме вспыхнул вечером 15 апреля, огонь удалось окончательно потушить лишь спустя 12 часов. Пламя уничтожило две трети кровли знаменитого собора, внутреннее убранство, шпиль и часы. Возгорание началось на одном из верхних этажей собора, где проходили ремонтные работы. Сотрудники правоохранительных органов Франции возбудили уголовное дело о непреднамеренном нанесении ущерба.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/703400" frameborder="0"></iframe> Собор Парижской Богоматери: история утраченного символа Франции.Главный символ Франции - Собор Парижской Богоматери - почти полностью сгорел. Нотр-Дам-де-Пари простоял около девяти веков. Выдержал Наполеона, Гитлера, революцию... Но не вынес банальных ремонтных работ

ИСТОЧНИК KP.RU