СЕГОДНЯ 05:57 2019-06-16T06:18:22+03:00

В небе над Новой Зеландией столкнулись два легкомоторных самолета Фото: REUTERS

Авария произошла недалеко от аэродрома Худ в Мастертоне, оба экипажа пострадали

Изменить размер текста: A A

На Северном острове Новой Зеландии в небе столкнулись два небольших легкомоторных самолета, в результате оба воздушных судна упали на землю. К счастью, столкновение произошло на небольшой высоте, поэтому обошлось без жертв, сообщает новостной портал Stuff.

Это случилось около 11:00 по местному времени (02:00 мск) в воскресенье, 16 июня, недалеко от аэродрома «Худ» в новозеландском городе Мастертон. После падения оба самолета загорелись, аварийные службы к месту крушения вызвали очевидцы.

По словам старшего инспектора смены службы спасения, к моменту прибытия первых бригад пожарных служб оба упавших самолета были охвачены пламенем, на борьбу с огнем были мобилизованы дополнительные пожарные расчеты из соседних населенных пунктов.

Полиция Мастертона сообщила, что в результате аварии серьезно пострадали экипажи обоих самолетов, но, по предварительным данным, никто не погиб. Начать расследование причин авиапроисшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU