Медведчук: цены на газ на Украине выросли более чем на тысячу процентов

СЕГОДНЯ 07:44 2019-06-16T08:38:29+03:00

Политик отметил, что 30 процентов украинцев не может платить по действующим в стране тарифам

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Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что из-за политики киевских властей цены на газ на Украине за последние пять лет выросли более чем на тысячу процентов.

По словам политика, рост цен на энергоносители для украинцев обусловлен действиями незаконно созданной бывшим президентом страны Петром Порошенко Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

"А каковы результаты этой деятельности? А я вам объясняю результаты. Цены на газ выросли с 2014-го по 2019-й на 1090 процентов, - рассказал он в эфире телеканала «Ньюзван». - Коммунальные платежи выросли в среднем на 740 процентов. Стоимость тепла выросла на 1225 процентов".

При этом политик напомнил, что 30 процентов населения Украины не может платить по действующим в стране тарифам.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал о том, что украинские оппозиционеры раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за позицию по тарифам ЖКХ. В партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" считают, что глава государства даже не собирается снижать цены на жилищно-коммунальные услуги.

ИСТОЧНИК KP.RU