2019-06-16T08:38:29+03:00
Политика

Медведчук: цены на газ на Украине выросли более чем на тысячу процентов

Политик отметил, что 30 процентов украинцев не может платить по действующим в стране тарифам
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments11
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук. Фото: Алексей Дружинин/ТАССГлава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
Изменить размер текста:

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что из-за политики киевских властей цены на газ на Украине за последние пять лет выросли более чем на тысячу процентов.

По словам политика, рост цен на энергоносители для украинцев обусловлен действиями незаконно созданной бывшим президентом страны Петром Порошенко Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

"А каковы результаты этой деятельности? А я вам объясняю результаты. Цены на газ выросли с 2014-го по 2019-й на 1090 процентов, - рассказал он в эфире телеканала «Ньюзван». - Коммунальные платежи выросли в среднем на 740 процентов. Стоимость тепла выросла на 1225 процентов".

При этом политик напомнил, что 30 процентов населения Украины не может платить по действующим в стране тарифам.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал о том, что украинские оппозиционеры раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за позицию по тарифам ЖКХ. В партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" считают, что глава государства даже не собирается снижать цены на жилищно-коммунальные услуги.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Меркель раскритиковали в недостаточных усилиях для улучшения отношений с Россией
Ученые выяснили необходимое время сна для хорошего внешнего вида
В Британии потерявший руку пожарный получил 1,5 миллиона фунтов стерлингов и бесплатный протез
Погода в Москве на 16 июня 2019 года: переменная облачность и дождь
В Японии неизвестный с ножом напал на полицейского и забрал у него табельное оружие
Саудовская Аравия обвинила Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе
В небе над Новой Зеландией столкнулись два легкомоторных самолета
Трамп назвал ложью сообщения об усилении кибератак США против России
В соборе Парижской Богоматери прошла первая месса после пожара
Жертвами теракта в столице Сомали стали девять человек, 25 пострадали
На очередную акцию «желтых жилетов» во Франции вышли только самые стойкие
Взрыв в центре Киева разрушил три гаража, люди не пострадали
Британского посла вызвали в МИД Ирана из-за заявлений Лондона об атаке на танкеры
Трамп: «Лондону как можно скорее нужен новый мэр»