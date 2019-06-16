2019-06-16T08:14:55+03:00
В мире

В Британии потерявший руку пожарный получил 1,5 миллиона фунтов стерлингов и бесплатный протез

Врачи четыре года пытались спасти Яну Макдональду руку, но ее в итоге пришлось ампутировать
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Ян Макдональд с женой Клэр и своими четырьмя детьмиЯн Макдональд с женой Клэр и своими четырьмя детьмиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Небольшая ранка на ладони обернулась для шотландского пожарного по имени Ян Макдональд (Ian McDonald) годами мучений, десятками операций и в итоге – полной потерей руки.

Как передает ВВС, 37-летний отец четверых детей был ранен неисправным режущим механизмом во время одной из тренировок пожарной части в марте 2014 года, его перчатку пробило струей гидравлического масла под высоким давлением. Позже в тот же день мужчина заметил, что правая рука начала опухать, и отправился в больницу.

За следующие четыре года он перенес 40 операций, постоянно страдал от боли. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти ему руку, но ровно год назад, в июне 2018-го, ее все же пришлось ампутировать. Сам Ян Макдональд признался, что это стало для него даже облегчением: по его словам, утрата правой руки «не была большой потерей по сравнению с тем, что я уже пережил». Он говорит, что последние пять лет ему было очень трудно и эмоционально, и физически, постоянно приходилось принимать обезболивающее. И мужчина очень благодарен своей жене Клэр, которая помогала ему преодолевать все тяготы.

Стоит отметить, что «родная» пожарная служба ничего не сделала, чтобы помочь своему сотруднику. А вот когда об этой истории узнали власти страны, для Макдональда бесплатно разработали специальный протез и перевели ему 1,5 миллиона фунтов стерлингов. Ян очень благодарен. Говорит, что боль ушла, и он постепенно все лучше овладевает своим протезом, который позволяет ему вернуться к нормальной жизни, насколько это вообще возможно.

С помощью нового протеза Ян может даже работать с компьютером Фото: принтскрин видео.

С помощью нового протеза Ян может даже работать с компьютеромФото: принтскрин видео.

К слову, проведенное в отношении шотландской пожарно-спасательной службы расследование показало, что ее руководство в 2014 году знало о возможных рисках при тренировках, но даже специальное оборудование, которое могли бы предотвратить травму Яна, не было использовано. То есть, о безопасности сотрудников не позаботились. Правда, теперь утверждают, что после травмы Макдональда «предприняли шаги, чтобы минимизировать риск подобных случаев в будущем».

ИСТОЧНИК KP.RU

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