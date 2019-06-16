Великобритания намерена направить в Персидский залив 100 спецназовцев для защиты судов
Командование Королевского военно-морского флота Великобритании приняло решение направить в район Персидского залива 100 спецназовцев с целью защиты британских судов после эскалации напряженности в этом регионе, которая была вызвана предполагаемым нападением на два танкера в водах соседнего Оманского залива Аравийского моря.
Задача по обеспечению охраны судов будет возложена на морских пехотинцев 42-го десантно-диверсионного отряда, базирующихся возле Плимута, пишет газета The Times. Местом базирования нового подразделения быстрого реагирования станет британская военно-морская база в Бахрейне.
Отмечается, что британские спецназовцы на военных кораблях будут осуществлять патрулирование вод Персидского залива, а также защищать корабли торгового флота страны от угрозы нападения малых судов, а также от мин и противокорабельных ракет.
Кстати, ранее министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, как писал сайт kp.ru, заявил, что у Лондона практически нет сомнений в том, что за нападение на нефтяные танкеры в Оманском заливе отвечать должен Иран.
Напомним, утром 13 июня в Оманском заливе неизвестными были атакованы два нефтеналивных танкера. В один попали торпедой, а к другому (вероятно, ещё в порту) прикрепили магнитные мины, которые детонировали в открытом море.
В Оманском заливе совершено нападение на два танкера.
ИСТОЧНИК KP.RU