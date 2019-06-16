Великобритания намерена направить в Персидский залив 100 спецназовцев для защиты судов

СЕГОДНЯ 09:08 2019-06-16T09:08:43+03:00

Такое решение принято в связи с эскалацией напряженности в этом регионе [видео]

Изменить размер текста: A A

Командование Королевского военно-морского флота Великобритании приняло решение направить в район Персидского залива 100 спецназовцев с целью защиты британских судов после эскалации напряженности в этом регионе, которая была вызвана предполагаемым нападением на два танкера в водах соседнего Оманского залива Аравийского моря.

Задача по обеспечению охраны судов будет возложена на морских пехотинцев 42-го десантно-диверсионного отряда, базирующихся возле Плимута, пишет газета The Times. Местом базирования нового подразделения быстрого реагирования станет британская военно-морская база в Бахрейне.

Отмечается, что британские спецназовцы на военных кораблях будут осуществлять патрулирование вод Персидского залива, а также защищать корабли торгового флота страны от угрозы нападения малых судов, а также от мин и противокорабельных ракет.

Кстати, ранее министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, как писал сайт kp.ru, заявил, что у Лондона практически нет сомнений в том, что за нападение на нефтяные танкеры в Оманском заливе отвечать должен Иран.

Напомним, утром 13 июня в Оманском заливе неизвестными были атакованы два нефтеналивных танкера. В один попали торпедой, а к другому (вероятно, ещё в порту) прикрепили магнитные мины, которые детонировали в открытом море.

В Оманском заливе совершено нападение на два танкера.

ИСТОЧНИК KP.RU