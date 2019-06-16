2019-06-16T09:55:48+03:00
Общество

Православные верующие празднуют День Святой Троицы

В церковном календаре этот праздник завершает 50-дневный пасхальный период
Марина ВЕНЦОВА
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Православные верующие праздную День Святой Троицы. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАССПравославные верующие праздную День Святой Троицы. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Одним из двенадцати главных христианских праздников считается День Святой Троицы, или Пятидесятница. Православные верующие отмечают его в этом году в воскресенье, 16 июня.

В канун праздника Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил всенощное бдение в московском Храме Христа Спасителя. В саму Пятидесятницу он проведет литургию в Успенском соборе Троице-Сергиевой лавры, сообщается на сайте пресс-службы предстоятеля Русской православной церкви.

Кстати, как ранее писал сайт kp.ru, считается, что праздник в честь Святой Троицы был установлен апостолами, которых еще называют учениками Иисуса Христа. Официально он утвердился в 381 году. А вот наши предки славяне стали отмечать Троицу намного позже - только спустя 300 лет после крещения Руси, то есть в конце XIII - начале XIV веков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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