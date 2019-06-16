Православные верующие празднуют День Святой Троицы

СЕГОДНЯ 09:55 2019-06-16T09:55:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Одним из двенадцати главных христианских праздников считается День Святой Троицы, или Пятидесятница. Православные верующие отмечают его в этом году в воскресенье, 16 июня.

В канун праздника Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил всенощное бдение в московском Храме Христа Спасителя. В саму Пятидесятницу он проведет литургию в Успенском соборе Троице-Сергиевой лавры, сообщается на сайте пресс-службы предстоятеля Русской православной церкви.

Кстати, как ранее писал сайт kp.ru, считается, что праздник в честь Святой Троицы был установлен апостолами, которых еще называют учениками Иисуса Христа. Официально он утвердился в 381 году. А вот наши предки славяне стали отмечать Троицу намного позже - только спустя 300 лет после крещения Руси, то есть в конце XIII - начале XIV веков.

ИСТОЧНИК KP.RU