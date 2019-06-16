Володин поздравил Терешкову с 56-летием ее полета в космос

СЕГОДНЯ 12:20 2019-06-16T12:20:46+03:00

Спикер Госдумы подчеркнул, что космонавт своим подвигом расширила горизонты возможного для всего человечества

Изменить размер текста: A A

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин поздравил Валентину Терешкову с 56-летием со дня ее одиночного полета вокруг Земли. Председатель парламента подчеркнул, что она своим полетом совершила прорыв в освоении космоса, который расширил горизонты возможного для всего человечества.

"Ваш легендарный полет стал настоящим прорывом в освоении космоса, расширил горизонты возможного для всего человечества. Слава этого подвига не меркнет с годами, - говорится в поздравлении. - Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов и благополучия. Мы гордимся Вами".

Володин добавил, что Терешкова как первая в мире женщина-космонавт, вписала яркую страницу в историю отечественной космонавтики и покорения Вселенной.

Ранее сайт kp.ru писал о впечатлениях Валентины Терешковой от своего первого полета в космос.

ИСТОЧНИК KP.RU