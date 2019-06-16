Володин поздравил Терешкову с 56-летием ее полета в космос
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин поздравил Валентину Терешкову с 56-летием со дня ее одиночного полета вокруг Земли. Председатель парламента подчеркнул, что она своим полетом совершила прорыв в освоении космоса, который расширил горизонты возможного для всего человечества.
"Ваш легендарный полет стал настоящим прорывом в освоении космоса, расширил горизонты возможного для всего человечества. Слава этого подвига не меркнет с годами, - говорится в поздравлении. - Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов и благополучия. Мы гордимся Вами".
Володин добавил, что Терешкова как первая в мире женщина-космонавт, вписала яркую страницу в историю отечественной космонавтики и покорения Вселенной.
Ранее сайт kp.ru писал о впечатлениях Валентины Терешковой от своего первого полета в космос.
ИСТОЧНИК KP.RU