Песков: полноформатная встреча Путина и Трампа может состояться накануне саммита G20

СЕГОДНЯ 13:56 2019-06-16T13:56:59+03:00

Пресс-секретарь президента России уточнил, что в настоящий момент никаких инициатив от Вашингтона не поступало

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что полноформатная встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа может состояться накануне саммита G20.

«Полноформатная встреча в рамках G20 Путина и Трампа может быть организована даже накануне этого мероприятия», - сказал он в воскресенье в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

При этом Песков отметил, что в настоящий момент никаких инициатив с американской стороны по данному вопросу Россия не получала. "В данном случае никаких новостей, никаких инициатив из Вашингтона» - уточнил он.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал о том, что в Кремле сообщали о готовности президента России Владимира Путина провести встречу с главой США Дональдом Трампом на саммите «Большой двадцатки». Отмечалось, что возможной темой переговоров между российским и американским лидерами может стать энергетическая безопасность Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU