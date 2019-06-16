В Кремле отреагировали на ситуацию в Оманском заливе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что голословные обвинения в адрес Ирана по ситуации в Оманском заливе «вряд ли можно принимать во внимание».
«Мы научились быть сдержанными в своих оценках и по-прежнему призываем все-таки трезво оценивать ситуацию и дождаться, когда появятся какие-то убедительные данные, - сказал он в интервью в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1". - Ссылаться на то, что это какие-то секретные данные в данном случае абсурдно».
Кроме того Песков добавил, что "подобные инциденты действительно способны расшатать просто основы мировой экономики, и поэтому голословные обвинения здесь вряд ли можно принимать во внимание".
Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что 13 июня два нефтеналивных танкера – Front Altair под флагом Маршалловых островов и зарегистрированный в Панаме Kokuka Courageous - подерглись нападению в Оманском заливе. Президент Дональд Трамп и госсекретарь США Майкл Помпео заявили, что за этой атакой стоит Иран. Позже подобное заявление прозвучало также из Лондона и Саудовской Аравии.
В Оманском заливе совершено нападение на два танкера.
ИСТОЧНИК KP.RU