2019-06-16T14:40:01+03:00
Политика

В Кремле отреагировали на ситуацию в Оманском заливе

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, голословные обвинения вряд ли можно принимать во внимание [видео]
Марина ВЕНЦОВА
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что события в Оманском заливе способны расшатать основы мировой экономикиПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что события в Оманском заливе способны расшатать основы мировой экономикиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что голословные обвинения в адрес Ирана по ситуации в Оманском заливе «вряд ли можно принимать во внимание».

«Мы научились быть сдержанными в своих оценках и по-прежнему призываем все-таки трезво оценивать ситуацию и дождаться, когда появятся какие-то убедительные данные, - сказал он в интервью в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1". - Ссылаться на то, что это какие-то секретные данные в данном случае абсурдно».

Кроме того Песков добавил, что "подобные инциденты действительно способны расшатать просто основы мировой экономики, и поэтому голословные обвинения здесь вряд ли можно принимать во внимание".

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что 13 июня два нефтеналивных танкера – Front Altair под флагом Маршалловых островов и зарегистрированный в Панаме Kokuka Courageous - подерглись нападению в Оманском заливе. Президент Дональд Трамп и госсекретарь США Майкл Помпео заявили, что за этой атакой стоит Иран. Позже подобное заявление прозвучало также из Лондона и Саудовской Аравии.

В Оманском заливе совершено нападение на два танкера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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