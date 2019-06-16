2019-06-16T15:06:39+03:00
В мире

Тегеран готов объявить о новых сокращениях своих обязательств в рамках СВПД

О таких шагах Иран может сообщить 17 июня
Марина ВЕНЦОВА
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Иран готов объявить о новых сокращениях своих обязательств по СВПДИран готов объявить о новых сокращениях своих обязательств по СВПДФото: REUTERS
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Иран готов объявить о новых сокращениях своих обязательств, которые были приняты в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

О второй серии шагов, которые приняты с целью дальнейшего сокращения обязательств Тегерана по ядерной сделке, представители иранских властей могут сообщить 17 июня, передает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на собственные источники.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, президент США Дональд Трамп в мае 2018 года объявил о выходе Вашингтона в одностороннем порядке из так называемой ядерной сделки, заключенной между Ираном и Россией, Китаем, Великобританией, Францией, Германией.

В ответ на это, 8 мая 2019 года о приостановке исполнения части обязательств по СВПД объявил президент Ирана Хасан Роухани. Однако 29 мая иранский лидер заявил, что Тегеран не исключает возможности начала переговоров с США, если Вашингтон будет соблюдать свои обязательства по СВПД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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