Встреча ОПЕК может пройти в первую неделю июня в Вене

СЕГОДНЯ 15:24 2019-06-16T15:24:40+03:00

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Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что встреча представителей государств - членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и стран принимающих участие в соглашении состоится, скорее всего, в начале июля. Он выразил надежду, что участникам удастся найти компромисс и продлить соглашение о сокращении добычи нефти. Это произошло в кулуарах саммита G-20.

"Мы надеемся, что мы придем к консенсусу о продлении нашего соглашения, когда встретимся в Вене через две недели”, - приводит слова министра агентство Reuters.

Напомним, Организация стран-экспортеров нефти, Россия и другие производители, договорились сократить добычу на 1,2 миллионов баррелей в день [на Россию приходится 228 тысяч из них]. Действие договора заканчивается в этом месяце. Группа собирается в ближайшие недели, чтобы решить что делать дальше. Это соглашение позволяет регулировать цены на нефть.

ИСТОЧНИК KP.RU