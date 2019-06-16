Новая модификация управляемого зенитного ракетного комплекса «Сосна» представлена на видео

СЕГОДНЯ 15:31 2019-06-16T15:31:38+03:00

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Видео нового управляемого зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Сосна", который будет представлен на международном военно-техническом форуме "Армия-2019", опубликовал в воскресенье телеканал "Звезда".

Данный тип вооружения будет представлен в новейшей конфигурации на шасси БМП-3.3. По словам разработчиков комплекса, он будет отличаться своей универсальностью, поскольку сможет работать и днем, и ночью в любых метеоусловиях.

Двенадцать транспортно-пусковых контейнеров могут располагаться не только на шасси БМП-3: ЗРК приспособлен и для шасси БТР-82А, и даже для шасси гусеничного тягача МТЛБ. Экипаж будет состоять из механика-водителя и оператора-наводчика.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что с 25 по 30 июня 2019 года в подмосковном парке «Патриот» вновь пройдет масштабный смотр новейших разработок российской оборонной промышленности - международный военно-технический форум «Армия-2019».

Новейший ЗРК Сосна на базе БМП-3: кадры подготовки к форуму Армия-2019 .

ИСТОЧНИК KP.RU