2019-06-16T16:24:16+03:00
Происшествия

Пожар во Франции уничтожил 250 000 литров коньяка

Пламя охватило погреб с алкоголем и пристройки
Артур ГАРЬКЕ
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Огонь унес в небо хороший алкоголь.Огонь унес в небо хороший алкоголь.Фото: соцсети
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Пожар огромной силы уничтожил 250 000 литров конька во Франции. Алкоголь сгорел в погребе у виноградников в департаменте Шаранта.

"Огонь охватил фотоэлектрические панели и распространился на винный погреб площадью 200 квадратных метров, смежный дом и фермерский сарай общей площадью около 1000 квадратных метров", - рассказал капитан Дэвид Барден с ведомственной пожарно-спасательной службы Шаранты, пишет BFMTV.

Чтобы ЧП не переросло в бедствие пожарным пришлось перерезать линию электропередачи в 20 тысяч вольт недалеко от места пожара. К счастью, огнеборцам удалось спасти соседний ликеро-водочный завод. Там конька был еще больше, около 350 000 тысяч литров. Под защитой также оказались множество сельскохозяйственных машин, обслуживающих виноградник.

Пострадавших в результате пожара нет. Если не считать владельца погреба, который потерял круглую сумму. На месте работали 70 пожарных.

Пожарным удалось спасти завод неподалеку. Фото: социальные сети

Пожарным удалось спасти завод неподалеку.Фото: социальные сети

Сайт kp.ru писал о происшествии в Италии. В провинции Тревизо взорвалась огромная цистерна с белым игристым вином просекко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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