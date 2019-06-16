2019-06-16T16:43:41+03:00
В мире

Принц Гарри и Меган Маркл показали новую фотографию первенца в честь Дня отца

Снимок был опубликован в Instgram-аккаунте королевской семьи
Артур ГАРЬКЕ
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Ребенка без титула лишь второй раз показали публике.Ребенка без титула лишь второй раз показали публике.Фото: социальные сети
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Королевская семья британского принца Гарри и герцогини Сассекской Меган Маркл показали новую фотографию своего первенца. Маленький Арчи Харрисон Маунтбэттен Виндзор появился на свет 6 мая. Спустя два дня наследник престола принял участие в своей первой фотосессии. С тех пор широкая публика не видела малыша.

Родители решили сделать исключение и показать ребенка в День отца. Праздник за рубежом отмечается в третье воскресенье июня. Новая фотография появилась в Instgram-аккаунте королевской семьи.

sussexroyalsussexroyal
Happy Father s Day! And wishing a very special first Father s Day to The Duke of Sussex SussexRoyal
810352 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

"С Днем отца! И желаем особенного первого праздника герцогу Сассекскому», — говорится в подписи к фото.

Заметим, имя ребенок получил в честь кота. Но это только версия почитателей пары. Именно они узнали о том, как зовут любимого кота Маркл и сделали неожиданное сопоставление.

Принц Гарри и Меган Маркл впервые показали сына.

ИСТОЧНИК KP.RU

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