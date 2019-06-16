Принц Гарри и Меган Маркл показали новую фотографию первенца в честь Дня отца
Королевская семья британского принца Гарри и герцогини Сассекской Меган Маркл показали новую фотографию своего первенца. Маленький Арчи Харрисон Маунтбэттен Виндзор появился на свет 6 мая. Спустя два дня наследник престола принял участие в своей первой фотосессии. С тех пор широкая публика не видела малыша.
Родители решили сделать исключение и показать ребенка в День отца. Праздник за рубежом отмечается в третье воскресенье июня. Новая фотография появилась в Instgram-аккаунте королевской семьи.
"С Днем отца! И желаем особенного первого праздника герцогу Сассекскому», — говорится в подписи к фото.
Заметим, имя ребенок получил в честь кота. Но это только версия почитателей пары. Именно они узнали о том, как зовут любимого кота Маркл и сделали неожиданное сопоставление.
Принц Гарри и Меган Маркл впервые показали сына.
ИСТОЧНИК KP.RU