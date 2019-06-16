Принц Гарри и Меган Маркл показали новую фотографию первенца в честь Дня отца

СЕГОДНЯ 16:42 2019-06-16T16:43:41+03:00

Ребенка без титула лишь второй раз показали публике. Фото: социальные сети

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Королевская семья британского принца Гарри и герцогини Сассекской Меган Маркл показали новую фотографию своего первенца. Маленький Арчи Харрисон Маунтбэттен Виндзор появился на свет 6 мая. Спустя два дня наследник престола принял участие в своей первой фотосессии. С тех пор широкая публика не видела малыша.

Родители решили сделать исключение и показать ребенка в День отца. Праздник за рубежом отмечается в третье воскресенье июня. Новая фотография появилась в Instgram-аккаунте королевской семьи.

sussexroyal Happy Father s Day! And wishing a very special first Father s Day to The Duke of Sussex SussexRoyal

"С Днем отца! И желаем особенного первого праздника герцогу Сассекскому», — говорится в подписи к фото.

Заметим, имя ребенок получил в честь кота. Но это только версия почитателей пары. Именно они узнали о том, как зовут любимого кота Маркл и сделали неожиданное сопоставление.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/707534" frameborder="0"></iframe> Принц Гарри и Меган Маркл впервые показали сына.

ИСТОЧНИК KP.RU