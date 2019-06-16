Худрук театра "Современник" госпитализирована в больницу

СЕГОДНЯ 16:56 2019-06-16T16:56:13+03:00

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Художественный руководитель московского театра "Современник", народная артистка СССР Галина Волчек накануне была госпитализирована. Но по словам руководителя литературно-драматической части "Современника" Евгении Кузнецовой, угрозы ее здоровью нет. Артистка проходит плановое обследование.

"Галина Борисовна была госпитализирована в субботу в связи с плановым обследованием, которое проходит в отделении кардиологии института [хирургии] имени Вишневского", - приводит слова Кузнецовой ТАСС.

Галина Волчек "рулит" "Современником" почти 50 лет. В декабре прошлого года театр отмечал день рождения худрука одновременно с новосельем. Здание на Чистопрудном бульваре отремонтировали к юбилею артистки. В тот день ее поздравил президент Владимир Путин.

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ИСТОЧНИК KP.RU