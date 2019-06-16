2019-06-16T18:27:24+03:00
В мире

Два советских танка сошлись в бою в Ливии: видео

В развалинах один из Т-55 снес башню другому
Артур ГАРЬКЕ
Поделиться:
Одна из машин попала снарядом в башню другой.Одна из машин попала снарядом в башню другой.
Изменить размер текста:

В развивающейся войне в Ливии приняли участие два советских танка. Т-55 сошлись в развалинах Триполи.

За рулем одной из машин были силы Правительства национального согласия, во втором находился экипаж армии страны. В ходе боя один из танков попадает снарядом в башню другого. Начинается пожар, из люка повалил черный дым. Кроме того, на кадрах запечатлена перестрелка двух сторон.

Напомним, глава заседающего в Триполи правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж заявил, что войска маршалу Халифа Хафтара терпят поражение под Триполи. Он отметил, что боевые действия будут продолжены "пока не разобьют агрессора и не положат конец его диктатуре". Сайт kp.ru писал о боях за город. Военкор «Комсомолки» Александр Коц побывал на окраинах Триполи, через которые сейчас проходит линия фронта.

Столкновения между силами ПНС и войсками фельдмаршала Хафтара в Триполи .

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Россияне задали Путину 600 тысяч вопросов
Госсекретарь США заявил, что Америка рассматривает все варианты противодействия Ирану
Секретарь Совбеза России: Заявления о вмешательстве в выборы в ЕП - абсурд
На трассе возле "Домодедово" полыхнул автобус
Советник президента США заявил, что Венесуэла заключила с Россией оборонный контракт
Глава Гонконга извинилась за вызвавший протесты законопроект
Актер Андрей Соколов метит в кресло депутата Мосгордумы
Помпео отказался оправдываться за кибератаки США против РФ
Глава ПНС Ливии заявил о скором поражении войск Хафтара под Триполи
Худрук театра "Современник" госпитализирована в больницу
Принц Гарри и Меган Маркл показали новую фотографию первенца в честь Дня отца
Пожар во Франции уничтожил 250 000 литров коньяка
МИД призвал россиян избегать акции протеста в Гонконге
Песков рассказал о "выжидательной" позиции Путина по отношению к Зеленскому
Аргентина и Уругвай погрузились во мрак из-за сбоя в системе энергоснабжения
Новая модификация управляемого зенитного ракетного комплекса «Сосна» представлена на видео
Встреча ОПЕК может пройти в первую неделю июля в Вене
Умер участник "Машины времени" Сергей Остроумов
Тегеран готов объявить о новых сокращениях своих обязательств в рамках СВПД
В Кремле отреагировали на ситуацию в Оманском заливе
Пушков прокомментировал видео с бегающим через фонтан Зеленским
Британцы считают Джонсона лучшим кандидатом на пост премьер-министра
Песков: полноформатная встреча Путина и Трампа может состояться накануне саммита G20
Жена премьер-министра Израиля Сара Нетанияху признана виновной в растрате государственных средств
Володин поздравил Терешкову с 56-летием ее полета в космос
Медики рассказали о состоянии здоровья Бари Алибасова
Эрдоган назвал сроки поставок российских комплексов С-400 в Турцию
В Роспотребнадзоре посоветовали, как выбрать вкусную клубнику