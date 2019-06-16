Два советских танка сошлись в бою в Ливии: видео

СЕГОДНЯ 18:27 2019-06-16T18:27:24+03:00

Одна из машин попала снарядом в башню другой.

В развалинах один из Т-55 снес башню другому

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В развивающейся войне в Ливии приняли участие два советских танка. Т-55 сошлись в развалинах Триполи.

За рулем одной из машин были силы Правительства национального согласия, во втором находился экипаж армии страны. В ходе боя один из танков попадает снарядом в башню другого. Начинается пожар, из люка повалил черный дым. Кроме того, на кадрах запечатлена перестрелка двух сторон.

Напомним, глава заседающего в Триполи правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж заявил, что войска маршалу Халифа Хафтара терпят поражение под Триполи. Он отметил, что боевые действия будут продолжены "пока не разобьют агрессора и не положат конец его диктатуре". Сайт kp.ru писал о боях за город. Военкор «Комсомолки» Александр Коц побывал на окраинах Триполи, через которые сейчас проходит линия фронта.

Столкновения между силами ПНС и войсками фельдмаршала Хафтара в Триполи .

ИСТОЧНИК KP.RU