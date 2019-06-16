Секретарь Совбеза России: Заявления о вмешательстве в выборы в ЕП - абсурд

СЕГОДНЯ 19:04 2019-06-16T19:07:33+03:00

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Секретарь Совета безопасности РФ Александр Венедиктов заявил о том, что сообщения западной прессы о заинтересованности российской стороны в победе правых партий на выборах в Европарламент являются абсурдными. С его слов, Россия заинтересована в сильной Европе.

"Утверждения западной прессы о том, что Россия якобы глубоко заинтересована в победе правых партий в ходе выборов в Европарламент - полный абсурд. В чем Россия действительно заинтересована, так это в сильной и стабильной Европе, где государства не являются проводниками чуждых себе интересов, а выстраивают отношения с внешними партнерами на основе собственных национальных приоритетов и интересов европейской безопасности", - сообщил Венедиктов "Российской газете".

Он также сообщил, что "избитый сюжет о пресловутом "российском вмешательстве" стал нормой для сведения политических счетов. Сайт kp.ru писал о результатах выборов в ЕП. Сторонники снятия антироссийских санкций набирали более 10%. "Альтернатива для Германии", а также "Национальное объединение". Марин Ле Пен уверенно въезжают в Страсбург.

ИСТОЧНИК KP.RU