2019-06-16T19:07:33+03:00
Политика

Секретарь Совбеза России: Заявления о вмешательстве в выборы в ЕП - абсурд

Наша страна, по мнению Александра Венедиктова, заинтересована в стабильной Европе
Артур ГАРЬКЕ
Поделиться:
Выборы депутатов Европарламента состоялись с 23-26 мая.Выборы депутатов Европарламента состоялись с 23-26 мая.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Секретарь Совета безопасности РФ Александр Венедиктов заявил о том, что сообщения западной прессы о заинтересованности российской стороны в победе правых партий на выборах в Европарламент являются абсурдными. С его слов, Россия заинтересована в сильной Европе.

"Утверждения западной прессы о том, что Россия якобы глубоко заинтересована в победе правых партий в ходе выборов в Европарламент - полный абсурд. В чем Россия действительно заинтересована, так это в сильной и стабильной Европе, где государства не являются проводниками чуждых себе интересов, а выстраивают отношения с внешними партнерами на основе собственных национальных приоритетов и интересов европейской безопасности", - сообщил Венедиктов "Российской газете".

Он также сообщил, что "избитый сюжет о пресловутом "российском вмешательстве" стал нормой для сведения политических счетов. Сайт kp.ru писал о результатах выборов в ЕП. Сторонники снятия антироссийских санкций набирали более 10%. "Альтернатива для Германии", а также "Национальное объединение". Марин Ле Пен уверенно въезжают в Страсбург.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Россияне задали Путину 600 тысяч вопросов
Госсекретарь США заявил, что Америка рассматривает все варианты противодействия Ирану
На трассе возле "Домодедово" полыхнул автобус
Два советских танка сошлись в бою в Ливии: видео
Советник президента США заявил, что Венесуэла заключила с Россией оборонный контракт
Глава Гонконга извинилась за вызвавший протесты законопроект
Актер Андрей Соколов метит в кресло депутата Мосгордумы
Помпео отказался оправдываться за кибератаки США против РФ
Глава ПНС Ливии заявил о скором поражении войск Хафтара под Триполи
Худрук театра "Современник" госпитализирована в больницу
Принц Гарри и Меган Маркл показали новую фотографию первенца в честь Дня отца
Пожар во Франции уничтожил 250 000 литров коньяка
МИД призвал россиян избегать акции протеста в Гонконге
Песков рассказал о "выжидательной" позиции Путина по отношению к Зеленскому
Аргентина и Уругвай погрузились во мрак из-за сбоя в системе энергоснабжения
Новая модификация управляемого зенитного ракетного комплекса «Сосна» представлена на видео
Встреча ОПЕК может пройти в первую неделю июля в Вене
Умер участник "Машины времени" Сергей Остроумов
Тегеран готов объявить о новых сокращениях своих обязательств в рамках СВПД
В Кремле отреагировали на ситуацию в Оманском заливе
Пушков прокомментировал видео с бегающим через фонтан Зеленским
Британцы считают Джонсона лучшим кандидатом на пост премьер-министра
Песков: полноформатная встреча Путина и Трампа может состояться накануне саммита G20
Жена премьер-министра Израиля Сара Нетанияху признана виновной в растрате государственных средств
Володин поздравил Терешкову с 56-летием ее полета в космос
Медики рассказали о состоянии здоровья Бари Алибасова
Эрдоган назвал сроки поставок российских комплексов С-400 в Турцию
В Роспотребнадзоре посоветовали, как выбрать вкусную клубнику