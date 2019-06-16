2019-06-16T20:03:57+03:00
В мире

Полиция Германии нашла подозреваемого в убийстве политика по ДНК

Вальтер Любке был найден мертвым 2 июня
Артур ГАРЬКЕ
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Политик был убит выстрелом в голову.Политик был убит выстрелом в голову.Фото: Александр БОЙКО
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Сотрудникам правоохранительных органов Германии удалось задержать подозреваемого в убийстве политика. Глава администрации округа Кассель, член Христианско-демократического союза (ХДС) Вальтер Любке был найден мертвым 2 июня. Мужчина скончался на собственном участке от выстрела в голову.

"Задержание было произведено на основании следов ДНК", - говорится в сообщении прокуратуры города.

Никаких подробностей силовики не привели. Заметим, первый подозреваемый по делу об убийстве 65-летнего мужчины был пойман неделю назад. Его отпустили на следующий день так как у следствия не нашлось доказательств.

Любке начал заниматься политикой еще в 90-х. До избрания руководителем администрации он был депутатом гессенского ландтага.

ИСТОЧНИК KP.RU

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