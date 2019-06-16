2019-06-16T21:53:34+03:00
Общество

Чемпионат Европы в Санкт-Петербурге: организаторы нашли место для фан-зоны

Гостей ожидают сюрпризы
Артур ГАРЬКЕ
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Питер станет единственным русским городом на Евро 2020.Питер станет единственным русским городом на Евро 2020.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Генеральный директор оргкомитета чемпионата Европы в России Алексей Сорокин приоткрыл тайну все болельщикам. Он рассказл о месте, где появится фан-зона.

"Фан-зона в Петербурге точно будет, место уже отобрано — это Конюшенная площадь. Но в этом вопросе не хочется забегать вперед. Возможно, у нас будет ряд сюрпризов", - сказал Сорокин "Известиям".

Он добавил, что надеется что Россия упростит въезд для иностранцев на время Евро-2020. Такой же подход Сорокин ждет и в отношении наших болельщиков.

"Тем более уже сейчас понятно, что если Россия попадет в финальную часть турнира и пройдет групповой этап, то точно проведет матч плей-офф не в Санкт-Петербурге, а в одной из европейских стран. Поэтому ведем диалог с коллегами и надеемся на положительный исход", - заключил Сорокин.

Напомним, футбольный турнир пройдет с 12 июня по 12 июля. Евро-2020 будет вторым по счету турниром, в финальной части которого будут играть 24 сборные. Тут полное расписание матчей, календарь игр сборной России и состав групп.

ИСТОЧНИК KP.RU

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