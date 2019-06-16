2019-06-16T22:02:23+03:00
В мире

Здание администрации Украины хотят отдать под музей

Команда Зеленского готовится к переезду и решает судьбу нынешнего "офиса"
Артур ГАРЬКЕ
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Здание не подходит для работы творческих людей, уверены сотрудники администрации.Здание не подходит для работы творческих людей, уверены сотрудники администрации.Фото: REUTERS
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Еще до вступления в должность президента Владимир Зеленский обещал перенести администрацию в другое место. Здание на улице Банковской не нравится команде лидера страны. Его сотрудники хотят работать в офисе европейского типа.

"Мы рассматриваем вариант создать в здании на [улице] Банковой музей украинской государственности. Ведь такого музея на Украине нет", - приводит слова глава администрации Андрея Богдана издание "Сегодня".

С его слов, не исключен также вариант продажи. В этом случае вырученные деньги обещают вернуть бюджету. А пока сотрудники грезят об офисе "со стеклянными стенами, куда может спокойно прийти любой гражданин Украины".

"Мы держим направление на офис европейского типа. Поэтому мы планируем переезд в другое помещение", - заключил Богдан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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