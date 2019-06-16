Посол России назвал выдумкой данные Болтона об оборонном контракте с Венесуэлой

СЕГОДНЯ 22:24 2019-06-16T22:25:41+03:00

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Посол России в Венесуэле Владимир Заемский назвал выдумкой слова советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о заключении нового военного контракта между Москвой и Венесуэлой. Напомним, американец в Twitter заявил, что сделка с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро была оговорена в мае. Сумма контракта, по его данным, составляет 209 миллионов долларов.

"Это очередная выдумка, которая, видимо, нужна Болтону, чтобы поддерживать иллюзию того, что Венесуэла представляет собой мнимую угрозу, а виновата в этом, естественно, Россия", - приводит слова РИА "Новости".

Заемский напомнил о том, что Владимир Путин сказал во время Петербургского международного экономического форума. Тогда президент России заявил ,что Москва последнее время не заключала контрактов.

ИСТОЧНИК KP.RU