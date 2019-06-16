Вашингтон обнародует доказательства причастности Ирана к нападениям на танкеры
США не сомневается в том, что Иран причастен к инциденту с двумя танкерами в Оманском заливе. Об этом вновь заявил госсекретарь США Майкл Помпео.
При этом политик заявил, что "совершенно очевидно", что атаки были "со стороны Исламской Республики Иран".
"Никаких сомнений нет. У разведывательного сообщества имеется большой объем данных и доказательств. Мир увидит большую их часть", - заявил госсекретарь в эфире телеканала Fox News.
Ранее Помпео заявил, что Соединенные Штаты Америки не хотят войны с Тегераном. При этом руководство страны рассматривает полный спектр вариантов противодействия Ирану, в том числе и военный. МИД РФ призвал к диалогу стороны причастные к происшествию.
В Оманском заливе совершено нападение на два танкера.
ИСТОЧНИК KP.RU