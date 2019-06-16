2019-06-16T22:41:56+03:00
Политика

Вашингтон обнародует доказательства причастности Ирана к нападениям на танкеры

Госсекретарь США уверен, что причастность страны к инциденту очевидна
Артур ГАРЬКЕ
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Майкл Помпео.Майкл Помпео.Фото: REUTERS
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США не сомневается в том, что Иран причастен к инциденту с двумя танкерами в Оманском заливе. Об этом вновь заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

При этом политик заявил, что "совершенно очевидно", что атаки были "со стороны Исламской Республики Иран".

"Никаких сомнений нет. У разведывательного сообщества имеется большой объем данных и доказательств. Мир увидит большую их часть", - заявил госсекретарь в эфире телеканала Fox News.

Ранее Помпео заявил, что Соединенные Штаты Америки не хотят войны с Тегераном. При этом руководство страны рассматривает полный спектр вариантов противодействия Ирану, в том числе и военный. МИД РФ призвал к диалогу стороны причастные к происшествию.

В Оманском заливе совершено нападение на два танкера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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