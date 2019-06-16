2019-06-17T00:14:16+03:00
В мире

Эстонский Красный крест потребовал убрать свою эмблему с костюма Айболита

Сотрудники международной организации решили, что театр а Таллине не имеют права использовать этот символ в детском спектакле
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Эстонии потребовали убрать красный крест с костюма Айболита. Фото: Facebook/Александр ПуолакайненВ Эстонии потребовали убрать красный крест с костюма Айболита. Фото: Facebook/Александр Пуолакайнен
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Эстонское отделение «Красного Креста» потребовал от руководства таллиннского Русского молодежного театра убрать с костюма знаменитого доктора Айболита красный крест, пригрозив штрафом за использование «своей» эмблемы. Об этом рассказал на своей странице в Facebook худрук театра Александр Пуолакайнен.

Мотивировали свое требование сотрудники международной медицинской организации тем, что красный крест – это символ их организации, и труппа якобы не имеет права наносить его на реквизит для спектакля.

«Все доводы о том, что это детская сказка и все дети и взрослые воспринимают врача именно в белом халате с красным крестиком разбились о суровый эстонский акцент «медицинского прапорщика», который пригрозил штрафом, если это «нарушение европейских прав» не прекратится», - пишет худрук.

Александр Пуолакайнен иронически отмечает, что теперь он «беспокоится за грузинскую диаспору и их флаг: за пять красных крестов на государственном флаге штраф возрастёт пятикратно», а также за Тонго, Исландию и Великобританию.

«А ещё хотел сказать, что Доктор Айболит являлся бы отличной рекламой для этой организации... Хотя да... Доктор Айболит помогал всем, Красный крест – выборочно», - отметил он.

И подытожил риторическим вопросом: Уважаемые чиновники Красного Креста, неужели Вы это всерьёз? Неужели это самое важное дело для Вашей организации?»

Как заявила секретарь отделения «Красного Креста» в Эстонии Лилия Лаури изданию Delfi, закон о названии и эмблеме организации принят в 2006 году, и символ в виде красного креста может использовать только сама организация. Исключение – только для тех, кто заключит договор о совместной работе.

Она также добавила, что не выдвигала театру требований и не угрожала, «просто предупредила»: «Если на их спектакль придет человек, который следит за исполнением данного закона, то им выпишут огромный штраф. Зачем им это?»

ИСТОЧНИК KP.RU

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