В ДНР установили имена людей, причастных к убийству Захарченко
Спустя почти год после убийства главы Донецкой народной республики Александра Захарченко спецслужбам ДНР удалось установить имена людей, причастных и к этому преступлению, и к другим терактам в Донбассе.
В частности, к организации взрыва, в результате которого погиб Захарченко, причастен помощник начальника 5-го управления контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) Сергей Моторин, ранее служивший в Славянске. Об этом со ссылкой на источник рассказывается в сюжете передачи «Вести недели с Дмитрием Киселёвым» на телеканале «Россия 1».
По словам собеседника канала, один из задержанных спецслужбами республики диверсантов назвал не только исполнителей, но и заказчика убийства лидера ДНР, это агент 5-го управления Андрей Байдала с позывным «Швед». Отмечается, что на всех пресс-конференциях он появляется в черных очках и балаклаве.
«Непосредственно работу по ДНР в 5-м управлении организует второй отдел. Нам известны все сотрудники этого отдела, причастные к совершению преступлений в Донбассе», - цитирует канал заявление своего источника.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, Александр Захарченко погиб 31 августа прошлого года в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка. Вместе с ним погиб его охранник, еще 12 человек пострадали. ФСБ России также заподозрила в убийстве Захарченко украинские спецслужбы. Москва пообещала помочь в расследовании этого преступления.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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