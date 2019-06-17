«Обвинять прессу в измене опасно»: NYT ответила на слова Трампа о «врагах народа»

СЕГОДНЯ 06:28 2019-06-17T06:45:51+03:00

Ранее Дональд Трамп опроверг сообщения NYT о том, что США участили попытки кибератак на энергетическую систему России, назвав газету «врагом народа» и обвинив ее в измене Фото: REUTERS

Ранее президент США обрушился на газету с критикой из-за статьи об участившихся кибеатаках американских спецслужб против России

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Редакция газеты The New York Times ответила на слова президента США Дональда Трампа, накануне обвинившего издание в госизмене из-за статьи о том, что американские спецслужбы в последний год активизировали попытки кибератак на энергосистему России.

«Обвинять прессу в измене опасно. Мы проинформировали представителей правительства о статье до ее публикации. Как отмечается в нашем материале, сами советники президента Трампа по вопросам национальной безопасности сказали, что она не вызвала у них каких-либо опасений», - говорится в заявлении NYT, опубликованном в ответ на твит главы Белого дома.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне Трамп, комментируя появившуюся в газете статью о кибератаках на Россию, заявил, что это «фактически акт измены». По его словам, издание сейчас «находится в упадке», поэтому и выдумывает «сенсации», не задумываясь о последствиях для собственной страны.

«Кроме того, это неправда!», - добавил Трамп капсом.

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ИСТОЧНИК KP.RU