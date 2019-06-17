«Обвинять прессу в измене опасно»: NYT ответила на слова Трампа о «врагах народа»
Редакция газеты The New York Times ответила на слова президента США Дональда Трампа, накануне обвинившего издание в госизмене из-за статьи о том, что американские спецслужбы в последний год активизировали попытки кибератак на энергосистему России.
«Обвинять прессу в измене опасно. Мы проинформировали представителей правительства о статье до ее публикации. Как отмечается в нашем материале, сами советники президента Трампа по вопросам национальной безопасности сказали, что она не вызвала у них каких-либо опасений», - говорится в заявлении NYT, опубликованном в ответ на твит главы Белого дома.
Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне Трамп, комментируя появившуюся в газете статью о кибератаках на Россию, заявил, что это «фактически акт измены». По его словам, издание сейчас «находится в упадке», поэтому и выдумывает «сенсации», не задумываясь о последствиях для собственной страны.
«Кроме того, это неправда!», - добавил Трамп капсом.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп проговорился: США действительно могли атаковать российские энергосистемы
Эксперт ответил на вопросы «КП» о вероятных тайных операциях Киберкомандования Пентагона против Москвы (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU